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Как выбрать розетки и выключатели: минимализм, латунь и умные помощники

Как выбрать розетки и выключатели: минимализм, латунь и умные помощники

Рассказываем, какие цвета и формы домашних электророзеток наиболее актуальны, а также какие функции необходимо учесть при их выборе Если вы занимаетесь ремонтом или обустраиваете новую квартиру, то неизбежно столкнетесь с вопросом, какие розетки и выключатели лучше выбрать.

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