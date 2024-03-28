В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram

Но Павлу Дурову нужно быть внимательнее к контенту.фото: kremlin.ru--> Планов блокировать Telegram на территории России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав основателя мессенджера Павла Дурова быть внимательнее к контенту.