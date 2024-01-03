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Каррагер о «Ливерпуле»: «Голы Салаха не заместить, будет очень трудно. У Жоты, Нуньеса и Гакпо нет баланса, чтобы играть справа. Есть Эллиотт, Собослаи»

Каррагер о «Ливерпуле»: «Голы Салаха не заместить, будет очень трудно. У Жоты, Нуньеса и Гакпо нет баланса, чтобы играть справа. Есть Эллиотт, Собослаи»

Египтянин, действующий обычно на правом крыле нападения, будет отсутствовать в составе мерсисайдской команды в период выступления за сборную своей страны на Кубке африканских наций.

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