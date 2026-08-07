Владимир Бойко: Роберт Бровди украл 1,5 млрд долларов, а теперь он Герой Украины

Можно ли верить в героизм человека, вымогавшего и похищавшего людей? Почему Татьяна Чорновол и Соня Кошкина перестали писать о Роберте Бровди? Зачем Бровди выкупал уголовное дело, если чувствовал себя невиновным? Сколько именно Бутусов получил за удаление статей из «Цензор.
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