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Говорит Европа ⚡

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Владимир Бойко: Роберт Бровди украл 1,5 млрд долларов, а теперь он Герой Украины

Владимир Бойко: Роберт Бровди украл 1,5 млрд долларов, а теперь он Герой Украины

Можно ли верить в героизм человека, вымогавшего и похищавшего людей? Почему Татьяна Чорновол и Соня Кошкина перестали писать о Роберте Бровди? Зачем Бровди выкупал уголовное дело, если чувствовал себя невиновным? Сколько именно Бутусов получил за удаление статей из «Цензор.

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