Владимир Бойко: Роберт Бровди украл 1,5 млрд долларов, а теперь он Герой Украины

Можно ли верить в героизм человека, вымогавшего и похищавшего людей? Почему Татьяна Чорновол и Соня Кошкина перестали писать о Роберте Бровди? Зачем Бровди выкупал уголовное дело, если чувствовал себя невиновным? Сколько именно Бутусов получил за удаление статей из «Цензор.