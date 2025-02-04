В Архангельске откроют мемориальную доску народному артисту РФ Борису Данилову

С 1969 по 2018 год Борис Иванович Данилов руководил ансамблем песни и пляски «Сиверко».Торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвящённой народному артисту РФ Борису Данилову, состоится сегодня, 4 февраля, в 12:00 по адресу: улица Смольный буян, 25, корпус 1.
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