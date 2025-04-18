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Бывший глава узбекской диаспоры предложил заселить соотечественниками всю Россию

Бывший глава узбекской диаспоры предложил заселить соотечественниками всю Россию

Бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов раскрыл экспансионные цели диаспоры.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13 час.
Людмила Афонасьева
👍👍👍👍👏
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11 час.
ВАЛЕРИЙ
исмаилов, похоже не качественного насвая обожрался. А вот слово &quot;диаспора&quot;, лично у меня вызывает только одно желание - взять в руки биту. Ненавижу  ОПГ- диаспоры, причем - любой южной национальности.
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11 час.
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