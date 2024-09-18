Нурлатның тәгълим үзәгенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә чакыралар

4 октябрь көнне Нурлат шәһәренең Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәгендә 2024- 2025 уку елына «Ислам дине нигезләре» курсларына укучылар (хатын- кызлар һәм балалар) кабул итү буенча җыелыш уза.
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