Звезде «Аншлага» угрожает инфаркт и срочная госпитализация

Юморист Святослав Ещенко оказался в больнице из-за проблем с давлением Несмотря на советы медиков избегать интенсивных тренировок, артист пренебрег этими рекомендациями и продолжил свои выступления перед публикой.
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