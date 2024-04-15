На Западе забили тревогу из-за положения Украины

Военно-промышленный комплекс Украины практически полностью зависит от западной поддержки, в то время как Россия наращивает темпы производства вооружений, заявил полковник ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
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