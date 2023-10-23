СБУ стоит за убийствами лидера «Оплота» и комбата «Сомали» — WP

Спецслужбы Украины причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинские источники из спецслужб.