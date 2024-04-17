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FTimes

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Ракам не злоупотреблять свободой, а Весам не цепляться за бесперспективные отношения: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака

Ракам не злоупотреблять свободой, а Весам не цепляться за бесперспективные отношения: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака

Ракам не злоупотреблять свободой, а Весам не цепляться за бесперспективные отношения: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяХотя 18 апреля 2024 года будет рабочим днем и возникнут важные вопросы для решения, Анжела Перл, известный астролог, настоятельно рекомендует найти время для отдыха и релаксации.

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