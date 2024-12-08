СССР больше нет, забыли…

Почему систему управления, применяемую в СССР, невозможно воспроизвести сегодня, а использование отдельных её «колёсиков и винтиков» не может не только решить какие-то проблемы в управлении, а только ухудшает процесс.
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