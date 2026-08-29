Евгения Медведева вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова

Фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Кадры со свадебной церемонии опубликовала в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.
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