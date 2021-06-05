Китайские авторы изумились способностью Путина «читать мысли США»

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаКитайские авторы изумились способностью Путина «читать мысли США»Президент РФ Владимир Путин знает, что задумал Запад. Такого мнения придерживаются авторы китайского издания Global Times.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛЭто конечно прекрасно, что Путин может читать мысли США, но вот странно почему он не может прочитать не только мысли, но и не слышит, то что ему говорит Российский народ доведенный до нищеты... Наверное вся вертикаль власти встроена так, что свой собственный народ они не только не слышат, но еще и не видят.. А нужны ли во власти инвалиды????Комментировать
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