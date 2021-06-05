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Китайские авторы изумились способностью Путина «читать мысли США»

Китайские авторы изумились способностью Путина «читать мысли США»

Президент РФ Владимир Путин знает, что задумал Запад. Такого мнения придерживаются авторы китайского издания Global Times.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это конечно прекрасно, что Путин может читать мысли США, но вот странно почему он не может прочитать не только мысли, но и не слышит, то что ему говорит Российский народ доведенный до нищеты... Наверное вся вертикаль власти встроена так, что свой собственный народ они не только не слышат, но еще и не видят.. А нужны ли во власти инвалиды????

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