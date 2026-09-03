Insilico Medicine вошла в индекс HKEX Tech 100 и вышла на прибыльность на фоне роста ИИ-рынка

Биотехнологическая компания Insilico Medicine (HKEX: 3696), один из мировых лидеров в области поиска и разработки лекарственных препаратов с применением генеративного искусственного интеллекта, объявлена участником престижного индекса Гонконгской фондовой биржи HKEX Tech 100.
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