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Insilico Medicine вошла в индекс HKEX Tech 100 и вышла на прибыльность на фоне роста ИИ-рынка

Insilico Medicine вошла в индекс HKEX Tech 100 и вышла на прибыльность на фоне роста ИИ-рынка

Биотехнологическая компания Insilico Medicine (HKEX: 3696), один из мировых лидеров в области поиска и разработки лекарственных препаратов с применением генеративного искусственного интеллекта, объявлена участником престижного индекса Гонконгской фондовой биржи HKEX Tech 100.

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