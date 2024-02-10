Шарль Леклер не будет вторым номером Ferrari при Льюисе Хэмилтоне

Шарль Леклер не будет вторым номером Ferrari при Льюисе ХэмилтонеFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер дал понять, что не собирается быть вторым номером при Льюисе Хэмилтона и, как и всегда, будет стремиться к своей главной цели в итальянской команде.
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