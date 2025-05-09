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Кабмин Украины одобрил законопроект о налогообложении военнопленных

Кабмин Украины одобрил законопроект о налогообложении военнопленных

Украинский кабмин одобрил законопроект о налогообложении военнопленных. В соответствии с документом, с захваченных россиян собираются взимать НДФЛ, ставка которого на Украине составляет 18%, и военный сбор, с прошлого года увеличенный до 5%.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Ок, а зарплату будут просто так, по-босяцки изымать?
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12 час.
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