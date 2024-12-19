Эксперт рассказал, как при помощи 1,5 л спирта спасти зимой топливную систему машины

Зимой топливную систему автомобиля можно спасти при помощи спирта, уверяет мотористВ зимнее время года в топливной системе машины могут образовываться кристаллики льда, что зачастую приводит к очень серьёзным последствиям.
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