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Царьград

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МЧС спасло шестерых детей во время пожара в Тульской области 13 сентября

МЧС спасло шестерых детей во время пожара в Тульской области 13 сентября

В Тульской области 13 сентября возник пожар в доме на улице Дружбы. Благодаря оперативным действиям МЧС, удалось спасти шестерых детей и эвакуировать 11 человек.

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