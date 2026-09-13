Согласованы проекты двух жилых домов по реновации в Южном Медведкове

Согласованы проекты многоквартирных домов для реализации программы реновации. По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Ивана Щербакова, их планируют построить по адресам: проезд Дежнева, земельные участки 20 и 24.
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