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29, 30 и 31 августа 2023 года в Набережных Челнах ограничат проезд автотранспорта

29, 30 и 31 августа 2023 года в Набережных Челнах ограничат проезд автотранспорта

Обратите внимание: В Набережных Челнах водитель маршрутки протаранил сразу две машины и сбежал. ﻿﻿29, 30 и 31 августа 2023 года в Набережных Челнах будет ограничен проезд автотранспорта.

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