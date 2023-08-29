29, 30 и 31 августа 2023 года в Набережных Челнах ограничат проезд автотранспорта

Обратите внимание: В Набережных Челнах водитель маршрутки протаранил сразу две машины и сбежал. 29, 30 и 31 августа 2023 года в Набережных Челнах будет ограничен проезд автотранспорта.
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