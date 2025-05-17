Стали известны 6 требований России, выдвинутых на переговорах в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая, Россия выдвинула шесть требований к Украине, среди которых обоюдный отказ от репараций и признание аннексированных территорийНа переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая, Россия выдвинула шесть требований к Украине, среди которых обоюдный отказ от репараций и признание аннексированных территорий.