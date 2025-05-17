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Стали известны 6 требований России, выдвинутых на переговорах в Стамбуле

Стали известны 6 требований России, выдвинутых на переговорах в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая, Россия выдвинула шесть требований к Украине, среди которых обоюдный отказ от репараций и признание аннексированных территорийНа переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая, Россия выдвинула шесть требований к Украине, среди которых обоюдный отказ от репараций и признание аннексированных территорий.

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