В жены согласна. А в бесплатные сиделки идти не собираюсь...

РЖАКАПолитикаВ жены согласна. А в бесплатные сиделки идти не собираюсь... Женщина рассказывает о житейской ситуации. И она прямо скажем-неоднозначная. Женщина считает, что она права.Вернуться к статье132НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей КлейманСтранно вы, тётенька, рассуждаете. Своего сына вы квартирой обеспечите И с удовольствием оттяпаете квартиру у его родной дочери? Очень справедливо.Любовь МаловаДело не в квартире,а в отношении этого "молодого" к своей избраннице. А отношение,откровенно говоря,потребительское. Ухаживай за мной,возись,когда заболею,а что в результате? Потратить последние годы в уходе за ним без всякой отдачи?А кто будет ухаживать за ней,если ей станет плохо? Этот больной дедуля, которому самому нужен уход?И ради чего тогда жить с ним? Не в квартире тут дело,а в том,что ему она нужна всего лишь как сиделка.Алексей КлейманА мне кажется, дело всё таки в квартире. В начале статьи говорилось, что дама хотела устроить личную жизнь. Но на практике, разговор сразу зашёл о квартире..А какую,простите, лепту она внесла в приобретение этой квартиры? А мужичок полжизни на эту хату горбатил,, и справедливо оставил её дочке. А фраза " а мне какой интерес"сразу изобличает аферистку. Ей не спутник жизни нужен, а его квартира.У меня бабушка когда овдовела, тоже нашла старичка себе под стать. Так и доживали вдвоем потихоньку. Никто ни на что не претендовал. Она стирала и готовила, но и он по хозяйству работу делал. Где гвоздь забить, где кран починить или розетку. И всем хорошо.Любовь МаловаЯ эту женщину не обвиняю.Допустим,ей нужна квартира, и что здесь такого? Она последние годы жизни потратит на человека, за которым нужно ухаживать.И - да,это правда,что под старости лет именно у мужчин характер портится больше и чаще,чем у женщин.Так ей терпеть еще и его капризы. И ради чего?К тому же он то тоже ищет не любовь своей старости,а человека, который бы за ним смотрел.Так почему бы женщине не поискать свою выгоду, а не быть бесплатной прислугой больного старика?Тогда бы все было взаимно: он найдет прислугу ,а она - квартиру после его смерти.Ну и неизвестно,кто кого переживет: она его или он ее.Так что,вполне вероятно, именно она была бы проигравшей стороной,если бы ушла из жизни раньше него. Так что,как видите,каждый искал не любовь,а выгоду. А Ваша бабушка жила в своем доме с этим человеком или в его доме?Алексей КлейманКвартира принадлежала бабушке. Но у деда и своя была. Просто сошлись и жили вместе, помогали друг другу. Никто никому не прислуживал, вдвоем хозяйство вести проще, вот и всё. О статье вы рассуждаете, как женщина. А попробуйте поставить себя на место старика. Кому вы отдадите честно нажитую квартиру? Малознакомой женщине или родной дочери?Любовь МаловаСтарика я понимаю,у него интерес - чтобы за ним ухаживали на халяву. Но вот есть ли интерес у женщины ухаживать "за спасибо" за больным человеком? Потратить на него свои годы,пока она сама в состоянии двигаться и что то делать?Может,ей лучше провести последние годы жизни в интересном для себя занятии,чем возиться с больным и наверняка сварливым по причине своих болячек стариком? Да пусть он даже не будет сварливым и капризным,все равно,какая ей радость в уходе за ним? Ну вот какой ей смысл? Старику - смысл есть,он приобретает бесплатную прислугу.А что приобретает женщина?Если у него утилитарный подход к будущей "избранние", то почему она должна быть альтруистом?Любовь МаловаСтарика я понимаю,у него интерес - чтобы за ним ухаживали на халяву. Но вот есть ли интерес у женщины ухаживать "за спасибо" за больным человеком? Потратить на него свои годы,пока она сама в состоянии двигаться и что то делать?Может,ей лучше провести последние годы жизни в интересном для себя занятии,чем возиться с больным и наверняка сварливым по причине своих болячек стариком? Да пусть он даже не будет сварливым и капризным,все равно,какая ей радость в уходе за ним? Ну вот какой ей смысл? Старику - смысл есть,он приобретает бесплатную прислугу.А что приобретает женщина?Если у него утилитарный подход к будущей "избранние", то почему она должна быть альтруистом?Алексей КлейманВы так и не ответ ли на мой вопрос..... Если бы Вы внимательно читали статью, то обратили бы внимание, что мужчине " неуютно одному, хочется чтоб живая душа была рядом" . А вовсе не служанка. А женщине и самой очень далеко за сорок. Они почти ровесники Ещё неизвестно, кто за кем ухаживать будет. В таком возрасте никто здоровьем не пышетЛюбовь МаловаА Вы пропустили,что дочка его настаивает,чтобы он нашел себе женщину.Обычно дети пожилых родителей не очень благосклонно относятся к тому,что их отец идли мать нашли себе спутника жизни.А тут дочь не просто согласна,а именно что настаивает! Причем,она говорит,что не наездитс к нем убирать,ухаживать за нимЗначит,или этот человек страшный лентяй,раз не может элементарно вымыть полы хотя бы шваброй и вытереть пыль,или у него на это нет сил.И придется все это делать этой женщине. А для чего,если она может все это делать только для себя,а не для кого то чужого.Ну и согласитесь, что в доме именно у женщины больше всего дел,а не у мужчины.Теперь ей придется все делать для двоих, подлаживаться к его характеру,вкусам и привычкам.Но какой смысл под старости лет посвятить себя чужлму человеку? Ну и так же заметьте,что не было сказано ни слова о том,что оа ему хотя бы нравится,чисто практические цели: чтобы была живая душа рядом да помощница по дому.Ему 67,ей - 58,разница почти в 10 лет,что в таком возрасте очень заметно,особенно по состоянию здоровья.Если у него практические цели,то у нее какая цель должна быть,если живет она не одна,а с сыном,так что у нее рядом живая душа и помощник точно есть.А вот ему то и нужна только помощница.И кто тут выигрывает?Ирина МельниковаХорошие ровесники: ей 58, ему 67!Алексей КлейманДа я Вас умоляю! Разница в 9 лет заметна только в школе.В пожилом возрасте она практически незаметна. Хотя, конечно, у кого какой образ жизни. Некоторые 40-ление старее 50-летних. Моя жена младше меня на 8 лет. И этой разница не заметно ни нам, ни окружающим Не верите, зайдите в мой профиль, посмотрите. Пусть женщина знакомится с мужчиной, который следит за собой, и разница - не помеха. Зачем же искать развалину? Всегда ведь есть выбор.Ирина БеждуговаЖенщина правильно рассуждает. Инсульт деда долбанёт, она за ним будет и отходы выносить, а ей в благодарность что? Пинок под зад. Или дочка будет нанимать сиделку? Рассуждать хорошо, пока с вами не случилось.Виктор ПрокофьевОна права...Таким историям нет числа....Комментировать
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