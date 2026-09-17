"Динамо" победило "Адмирал" со счетом 3:2 в матче КХЛ

Московское "Динамо" выиграло у "Адмирала" со счетом 3:2 в игре КХЛ во Владивостоке. Шайбы забросили Камара и Янченко для "Адмирала", Мартынов, Шэн и Зборовский для "Динамо".
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