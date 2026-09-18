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Роман Товстик подал в суд на бывшую жену Елену через год после развода: что требует бизнесмен

Роман Товстик подал в суд на бывшую жену Елену через год после развода: что требует бизнесмен

Супруги были в браке 20 лет и воспитывали шестерых детей Роман и Елена Товстик, фото: соцсетиКажется, скандалы между бизнесменом Романом Товстиком и его бывшей женой Еленой не утихнут никогда.

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