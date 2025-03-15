Воздух в Судже всё ещё «грязный» из-за дронов, приходится передвигаться бегом, хотя город под полным контролем ВС РФ.
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Воздух в Судже всё ещё «грязный» из-за дронов, приходится передвигаться бегом, хотя город под полным контролем ВС РФ.
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