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Царьград

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Юй Цзыди установила рекорд Азии на Азиатских играх в плавании

Юй Цзыди установила рекорд Азии на Азиатских играх в плавании

Китайская пловчиха Юй Цзыди, в возрасте 13 лет, одержала победу на Азиатских играх в Японии, установив новый рекорд Азии на дистанции 200 м комплексным плаванием.

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