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Царьград

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Вспышка лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке: самая мощная за 20 лет

Вспышка лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке: самая мощная за 20 лет

На Шри-Ланке зафиксирована самая крупная за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья. Российское посольство предупреждает о переносчиках болезни — желтолихорадочных комарах, и рекомендует защитные меры.

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