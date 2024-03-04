Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык Сег...

Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский языкСегодня пользователи обнаружили крайне интересную находку: компания Rockstar Games открыла вакансию на должность тестировщика русской локализации.
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