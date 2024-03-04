НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык Сег...

Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык Сег...

Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский языкСегодня пользователи обнаружили крайне интересную находку: компания Rockstar Games открыла вакансию на должность тестировщика русской локализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх