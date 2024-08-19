Виолончельный концерт пройдет на Авиационной

В столице продолжается 100-дневный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» Спектакли, цирковые представления, спортивные тренировки, игровые программы, викторины и мастерклассы пройдут на более чем 600 площадках города Любителей музыки ждут на разных площадках округа.