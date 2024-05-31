Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Крыма, заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден развязал против Российской Федерации подрывную диверсионную деятельность, толкая тем самым мир к "третьей мировой войне".
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