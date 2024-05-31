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Депутат ГД Шеремет: Байден развязал против России диверсионную деятельность

Депутат ГД Шеремет: Байден развязал против России диверсионную деятельность

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Крыма, заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден развязал против Российской Федерации подрывную диверсионную деятельность, толкая тем самым мир к "третьей мировой войне".

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