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Лишние школьные предметы: мнения родителей и педагогов

Лишние школьные предметы: мнения родителей и педагогов

Недавно мы опубликовали статью "Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет", в которой обсудили результаты неофициального опроса среди школьников.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Предмет по религии точно надо вывести за рамки программы. Эти знания и навыки должн6ы получать в семье. Ведь церковь у нас отделена от государства. Я против, чтобы мои дети изучали ислам и прочие религии, Надо будет - познакомятся без школы.  Больше часов математике и русскому. Вернитесь к программам СССР. !!!!!!!!!
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16 час.
ВП
Владимир Пашутин
Вообще надо не с набора предметов начинать реформирование школьного обучения, а с целеполагания и критериев достижения целей. Далеко не секрет, что даже если ребенок идёт в первый класс с интересом, то уже к концу первого учебного года всякий интерес к школе пропадает, даже при настойчивом и внимательном отношении родителей к этому вопросу. Получается что кроме как научить читать/писать/считать и проверять устойчивость к дисциплине у школьного образования больше никаких целей нет. А должно быть как можно более глубокое воспитание базовым ценностям - внимательному отношению к окружающим, устойчивости ко всем видам манипуляций, критическому мышлению и способности логически мыслить и действовать рассудительно, здоровому патриотизму, уважению к старшему поколению, ответственному определению собственных способностей и целей в жизни. Конечно огромным плюсом должен быть широкий кругозор, понимание исторического пути своего народа и мировой истории, в привязке к  географии и видам политического устройства, но это уже не должно быть обязательным для всех,  чтобы не отбить желания к достижению основных целей.
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15 час.

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