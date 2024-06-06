Лишние школьные предметы: мнения родителей и педагогов

Предмет по религии точно надо вывести за рамки программы. Эти знания и навыки должн6ы получать в семье. Ведь церковь у нас отделена от государства. Я против, чтобы мои дети изучали ислам и прочие религии, Надо будет - познакомятся без школы. Больше часов математике и русскому. Вернитесь к программам СССР. !!!!!!!!!

ВП

Владимир Пашутин

Вообще надо не с набора предметов начинать реформирование школьного обучения, а с целеполагания и критериев достижения целей. Далеко не секрет, что даже если ребенок идёт в первый класс с интересом, то уже к концу первого учебного года всякий интерес к школе пропадает, даже при настойчивом и внимательном отношении родителей к этому вопросу. Получается что кроме как научить читать/писать/считать и проверять устойчивость к дисциплине у школьного образования больше никаких целей нет. А должно быть как можно более глубокое воспитание базовым ценностям - внимательному отношению к окружающим, устойчивости ко всем видам манипуляций, критическому мышлению и способности логически мыслить и действовать рассудительно, здоровому патриотизму, уважению к старшему поколению, ответственному определению собственных способностей и целей в жизни. Конечно огромным плюсом должен быть широкий кругозор, понимание исторического пути своего народа и мировой истории, в привязке к географии и видам политического устройства, но это уже не должно быть обязательным для всех, чтобы не отбить желания к достижению основных целей.