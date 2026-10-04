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«Слуцкого приятнее слушать, чем всю остальную пехоту. Он играл в футбол и лучше тех, кто что-то рассказывает, а сами видели только по телевизору». Экс-арбитр Егоров о комментарии на матчах России

Бывший судья Игорь Егоров высоко оценил комментаторские способности Леонида Слуцкого. Экс-арбитр ответил на вопрос по поводу работы Слуцкого на матчах сборной России и его отличий от других комментаторов.

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