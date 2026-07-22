Они почти не теряют в цене с возрастом! 5 надежных брендов велосипедов

Из этой небольшой статьи вы узнаете, как принято оценивать надежность и долговечность велотехники, какие сложности возникают при попытке объективно сравнить и что делает велосипед по-настоящему качественным.
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