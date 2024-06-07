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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Дискриминация спортсменов из России – это на совести руководителей западного спорта и элит»

«Дискриминация спортсменов – это на совести руководителей западного спорта и элит. Игры БРИКС относятся к межгосударственным форматам, как ШОС, этот формат дает нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне.

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