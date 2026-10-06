«Дядь, ты наркоман?» «Дядь, ты наркоман?» - Зеленский заявил, что Украина легко справится с падением мостов в Киеве и заранее готова мстить России за них «Если киевские мосты рухнут, мы выйдем из этой ситуации.
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- «Расчётливый клоу...
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- АД «Расчётливый клоу...
Чего ждали, в первые дни войны надо было уничтожать.
Прямо по Гоголю "Страшная месть!"
Пока ни один мост не рухнул, а мы уже прям празднуем. Да и других проблем хватает, типа добропольского котла и вивальди, а нам этими мостами какую-то победу внушают.
Всех приучают к тому, что украина отрезанный от русс мира ломоть. Надо вернуть европу в русс империю. Опыт переселения госкорпораций рф пригодится.
И про мосты в том числе писал военный аналитик в начале сво, но видимо бизнес всё-таки дал разрешение ВВП на уничтожение мостов. И то не факт, так как критически пока там ничего уничтоженнo.
а чё в мерца не попали?
Зеленскому надо убираться побыстрее из власти.