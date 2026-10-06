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«Так легко — а ответить нечем»: Кедми объяснил истерику Европы и Киева из-за ударов России по мостам через Днепр

«Так легко — а ответить нечем»: Кедми объяснил истерику Европы и Киева из-за ударов России по мостам через Днепр

«Дядь, ты наркоман?» «Дядь, ты наркоман?» - Зеленский заявил, что Украина легко справится с падением мостов в Киеве и заранее готова мстить России за них «Если киевские мосты рухнут, мы выйдем из этой ситуации.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай
Николай

Пока ни один мост не рухнул, а мы уже прям празднуем. Да и других проблем хватает, типа добропольского котла и вивальди, а нам этими мостами какую-то победу внушают.

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

И про мосты в том числе писал военный аналитик в начале сво, но видимо бизнес всё-таки дал разрешение ВВП на уничтожение мостов. И то не факт, так как критически пока там ничего уничтоженнo.