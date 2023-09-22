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Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет может продолжить полеты

Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет может продолжить полеты

Аварийно севший в поле Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", по предварительной оценке специалистов, не имеет серьезных повреждений и в будущем продолжит выполнять полеты, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.

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