Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет может продолжить полеты

Аварийно севший в поле Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", по предварительной оценке специалистов, не имеет серьезных повреждений и в будущем продолжит выполнять полеты, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.