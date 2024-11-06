Община УПЦ Львовской епархии опровергла свою ликвидацию в ОВА

Староста храма святых мучеников Киприана и Иустинии вблизи Турковского села Прислеп во Львовской области, Пётр Кудрич, опроверг информацию о ликвидации прихода, которую распространила Львовская областная военная администрация.
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