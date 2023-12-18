Владельцы иномарок с «Зеленого угла» добровольно покидают стоянку

Во Владивостоке в районе "Зеленого угла" продолжается эвакуация автомобилей. Спустя несколько часов прибыли собственники, изъявившие желание добровольно освободить самовольно занятую землю объекта культурного наследия.
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