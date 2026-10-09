Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

378 подписчиков

В Санкт-Петербурге завершили сварку рельсов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге завершили сварку рельсов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

Специалисты петебургского рельсосварочного предприятия №1, входящего в группу «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), завершили сварку 800-метровых рельсовых плетей для одного из путей будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым