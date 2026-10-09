В Санкт-Петербурге завершили сварку рельсов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

Специалисты петебургского рельсосварочного предприятия №1, входящего в группу «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), завершили сварку 800-метровых рельсовых плетей для одного из путей будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
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