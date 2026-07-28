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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о «Динамо»: «Пару лет назад они боролись за чемпионство, а сейчас взяли тренера и хотят бороться за топ-3? Не стать чемпионами с такой политикой»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил положение «Динамо», сыгравшего 0:0 с «Крыльями Советов» в первом туре РПЛ .

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