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Аргументы и Факты

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Бастрыкин не считает, что нужно ограничивать детям доступ в интернет

Бастрыкин не считает, что нужно ограничивать детям доступ в интернет

Глава СКР Александр Бастрыкин не считает необходимым ограничивать детям доступ в интернет. Вместо этого он предложил развернуть работу по созданию интересного для подростков интернет-контента, передает ТАСС.

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