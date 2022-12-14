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Хабиб сообщил, что Магомедшарипов может вернуться в ММА: «В отличие от меня он своей маме ничего не обещал»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов допустил, что Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру.

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