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Регионы России

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В Санкт-Петербурге открыт возврат средств за отменённые концерты Канье Уэста

В Санкт-Петербурге открыт возврат средств за отменённые концерты Канье Уэста

Агентство Say Agency объявило о запуске приёма заявок на возврат денежных средств за билеты на отменённые концерты американского рэпера Канье Уэста, которые должны были пройти 10 и 11 октября 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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