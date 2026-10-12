В Санкт-Петербурге открыт возврат средств за отменённые концерты Канье Уэста

Агентство Say Agency объявило о запуске приёма заявок на возврат денежных средств за билеты на отменённые концерты американского рэпера Канье Уэста, которые должны были пройти 10 и 11 октября 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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