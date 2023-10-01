Carnival Corp получила рекордный доход

Корпорация Carnival опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Бизнес по организации круизов принес прибыль $ 1,07 млрд или $0,79, превысив прогнозы компании, сделанные во II-м квартале.
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