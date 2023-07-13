Renault официально представила обновленное кросс-купе Arkana 2024

Компания Renault официально представила Renault Arkana 2024 рестайлинг. В ходе обновления стильное французское кросс-купе получило доработанную внешность и интерьер, а также были изменены комплектации автомобиля, но вот технические характеристики остались нетронуты.
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