smi.today

4 418 подписчиков

Renault официально представила обновленное кросс-купе Arkana 2024

Renault официально представила обновленное кросс-купе Arkana 2024

Компания Renault официально представила Renault Arkana 2024 рестайлинг. В ходе обновления стильное французское кросс-купе получило доработанную внешность и интерьер, а также были изменены комплектации автомобиля, но вот технические характеристики остались нетронуты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх