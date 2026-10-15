История оператора дронов ВСУ Валерии Степановой типична для Украины. Боевик оставила детей, вступила в ВСУ, причем выбрала самую жестокую специализацию — оператор дронов.
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