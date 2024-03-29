Вырубка леса на Планерной закончилась

На Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга завершилась операция по вырубке деревьев. Согласно утвержденному графику, работы проводились в соответствии с необходимыми стандартами и требованиями.
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