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Татьяна Буланова призналась, что не готова рожать ребёнка

Татьяна Буланова призналась, что не готова рожать ребёнка

Татьяна Буланова в мае 2023 года вышла замуж за своего возлюбленного Валерия Руднева. После свадьбы Татьяну стали часто спрашивать о будущем пополнении в семье, да и сама певица не скрывает, что хочет ребёнка.

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