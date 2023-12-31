Татьяна Буланова призналась, что не готова рожать ребёнка

Татьяна Буланова в мае 2023 года вышла замуж за своего возлюбленного Валерия Руднева. После свадьбы Татьяну стали часто спрашивать о будущем пополнении в семье, да и сама певица не скрывает, что хочет ребёнка.
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