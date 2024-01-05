НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Диалло о переходе в «МЮ»: «Я был дома, когда директор «Аталанты» позвонил и сказал, что «Юнайтед» хочет подписать меня. Я сказал: «Вы шутите? Я мечтаю играть на «Олд Траффорд». Я был счастлив»

Диалло о переходе в «МЮ»: «Я был дома, когда директор «Аталанты» позвонил и сказал, что «Юнайтед» хочет подписать меня. Я сказал: «Вы шутите? Я мечтаю играть на «Олд Траффорд». Я был счастлив»

«Помню, я был дома, когда директор [«Аталанты»] позвонил и сказал: «Амад, «Юнайтед» хочет подписать тебя».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх